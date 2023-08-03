https://news.day.az/sport/1586620.html Азербайджанский парапловец вышел в финал ЧМ
Азербайджанский парапловец вышел в финал ЧМ
Азербайджанский парапловец Вели Исрафилов вышел в финал чемпионата мира, проходящего в британском городе Манчестер.
Как сообщает Day.Az, на соревнованиях по плаванию брассом на дистанцию 100 метров наш спортсмен показал результат 1:12,34.
Финальный этап начнется сегодня в 21:06 по бакинскому времени.
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