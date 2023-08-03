Азербайджанский парапловец вышел в финал ЧМ

Азербайджанский парапловец Вели Исрафилов вышел в финал чемпионата мира, проходящего в британском городе Манчестер.

Как сообщает Day.Az, на соревнованиях по плаванию брассом на дистанцию 100 метров наш спортсмен показал результат 1:12,34.

Финальный этап начнется сегодня в 21:06 по бакинскому времени.