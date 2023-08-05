Сборная Азербайджана по баскетболу выиграла у Андорры

5 августа состоялась очередная игра нашей сборной в борьбе за 5-9 места в дивизионе "С" чемпионата Европы по баскетболу среди 18-летних юношей в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана.

Наша сборная U-18 встретилась с командой Андорры и выиграла со счетом 81-55. Следующим соперником нашей сборной в борьбе за 5-9 места в дивизионе "С" чемпионата Европы станет сборная Сан-Марино. Игра состоится 6 августа в 12:30.