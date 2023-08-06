https://news.day.az/sport/1587207.html Блистательная победа азербайджанских дзюдоистов
Блистательная победа азербайджанских дзюдоистов
Три золотые и две бронзовые медали завоевали азербайджанские дзюдоисты в первый день соревнований по этому виду спорта на II Играх стран СНГ, которые принимает Беларусь.
Как сообщает Day.Az, на вершину пьедестала почета поднялись Нихад Мамишев в весовой категории до 50 кг, Айхан Мирзазаде в весовой категории до 55 кг и Джесур Ибадлы в весовой категории до 66 кг, сумевшие одолеть всех своих соперников.
На соревнованиях среди девушек бронзовые медали завоевали Хадиджа Абдуллаева в весовой категории до 40 кг и Айтен Вердиева в весовой категории до 52 кг.
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