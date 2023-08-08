Золотой триумф азербайджанской парадзюдоистки в Роттердаме
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Азербайджанская парадзюдоистка Шахана Гаджиева завоевала золотую медаль на проходящем в Роттердаме (Нидерланды) паралимпийском чемпионате Европы.

Как сообщили Day.Az в Национальном паралимпийском комитете, спортсменка заняла первое место в весовой категории 48 килограммов.

Это первая медаль, завоеванная сборной Азербайджана на континентальном первенстве.