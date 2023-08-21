Успех азербайджанских гимнастов на международном турнире в Египте

Члены сборной Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике завоевали награды на международном турнире Pharaoh's Cup, который прошел в Каире (Египет) 18-20 августа, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях бронзовые медали завоевали члены сборной по мужской спортивной гимнастике Мансум Сафаров (за выполнение упражнения на перекладине), Расул Ахмедзаде (в вольном упражнении) и Айдын Ализаде (в опорном прыжке).

В женской спортивной гимнастике Хадиджа Аббасзаде завоевала "золото" в опорном прыжке и вольном упражнении (среди гимнасток 2010 года рождения).

Среди спортсменок 2011-2012 годов рождения "золото" завоевали Лейла Мамедзаде (опорный прыжок) и Айназ Меджидзаде (вольное упражнение), а Альбина Алиева - серебряную медаль в вольном упражнении и "бронзу" в опорном прыжке.