Азербайджанские борцы греко-римского стиля успешно стартовали на международном фестивале

В Екатеринбурге продолжается Международный фестиваль университетского спорта.

Как сообщает Day.Az, сегодня в борьбу вступили азербайджанские борцы греко-римского стиля.

В первом матче дня Хасай Гасанли (77 килограммов) за короткое время победил соперника из Сербии Богдана Стоичича с крупным счетом - 9:0. Саид Ахундзаде (82 килограмма) в напряженном матче одержал победу над российским борцом Кириллом Потураевым (7:4). Зия Бабашов (63 килограмма) в четвертьфинале обыграл Армана Варданяна из Армении со счетом 5:1. Эльвин Ибадов (55 килограммов) одержал техническую победу над своим иранским соперником Мохаммадхади Шабаниабнави. Азербайджанский спортсмен Сархан Мамедов, боровшийся в весовой категории 130 килограммов, победил российского спортсмена Османа Шадова со счетом 3:1.

Международный фестиваль университетского спорта, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты разных вузов из 36 стран состязаются в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений: 54 юношей и 15 девушек. Они принимают участие в соревнованиях по восьми видам спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.