Азербайджанский паратаэквондист поднялся на пьедестал почета в Южной Корее

Еще один азербайджанский паратаэквондист завоевал медаль на открытом международном турнире в южнокорейском Чхунчхоне.

Как сообщили Day.Az в Федерации таэквондо, во второй день турнира категории G4 Абульфаз Абузарлы (80 кг, К-44) поднялся на пьедестал почета.

Участвовавший в соревнованиях при поддержке федерации азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль. Так, количество медалей, завоеванных нашей командой на турнире, достигло двух. На этом соревновании другой азербайджанский спортсмен Имамеддин Халилов (70 кг, К-44) занял первое место.

Отметим, что ранее на паралимпийском чемпионате Европы сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.