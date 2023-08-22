Азербайджанский борец завоевал "серебро" на международном университетском фестивале

Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе завоевал серебряную медаль на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в финальном поединке Сархан Мамедов (весовая категория 130 кг) уступил представителю России Азамату Гегкиеву со счетом 4:2, тем самым став обладателем серебряной медали.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.