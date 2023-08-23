Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал первенства Европы

На первенстве Европы среди школьников- боксеров, проходящем в словенском городе Марибор, завершились поединки 1/4 финала.

Как сообщили Day.Az в Федерации бокса Азербайджана, по итогам встреч путевки в полуфинал завоевали еще два члена нашей сборной.

Шахин Асланов (52 кг) выбил из борьбы англичанина Билла Смита. Он нанес поражение сопернику со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28).

Адиль Залов также получил право на участие в полуфинале. Боксер, ведущий борьбу в весовой категории 63 кг, в 1/4 финала победил Яна Микулича (Хорватия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Выйдя в полуфинал, оба азербайджанских боксера обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

Таким образом, число спортсменов сборной Азербайджана, завоевавших путевку в 1/2 финала, достигло 4. До Асланова и Залова успешно преодолели барьер 1/4 финала Исмаил Велиев (70 кг) и Сафтар Мамедзаде (90 кг).

Отметим, что первенство Европы завершится 25 августа.