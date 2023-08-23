https://news.day.az/sport/1591820.html Удачное выступление азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по стрельбе в Баку
Удачное выступление азербайджанских спортсменов на чемпионате мира по стрельбе в Баку
В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе.
Как сообщили Day.Az в Федерации стрельбы Азербайджана, в среду наша женская команда завоевала серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров.
"Тройка" в составе Зейнаб Султановой, Нигяр Насировой и Нармины Самедовой уступила лишь китайской команде.
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