https://news.day.az/sport/1592083.html Азербайджанский стрелок завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Баку
Азербайджанский стрелок завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Баку
В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе.
Как сообщает Day.Az, состоялись соревнования по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин и женщин.
По итоговым результатам сборная Азербайджана вновь добилась успеха. Так, Нигяр Насирова завоевала золотую медаль, Нармина Самедова - серебряную медаль. Третье место заняла атлет из Монголии Хишигдергер Энксбат.
В мужском турнире золотую медаль завоевал Кристиан Рейц из Германии. Эстонский спортсмен Пеэтера Олеск стал обладателем серебра. Словенский спортсмен Жозе Чепер завоевал бронзовую медаль.
В мужском командном зачете Германия была первой, Корея - второй, а Индия - третьей.
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