Азербайджанский стрелок завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Баку

В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе.

Как сообщает Day.Az, состоялись соревнования по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин и женщин.

По итоговым результатам сборная Азербайджана вновь добилась успеха. Так, Нигяр Насирова завоевала золотую медаль, Нармина Самедова - серебряную медаль. Третье место заняла атлет из Монголии Хишигдергер Энксбат.

В мужском турнире золотую медаль завоевал Кристиан Рейц из Германии. Эстонский спортсмен Пеэтера Олеск стал обладателем серебра. Словенский спортсмен Жозе Чепер завоевал бронзовую медаль.

В мужском командном зачете Германия была первой, Корея - второй, а Индия - третьей.