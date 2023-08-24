Азербайджанские спортсменки завоевали медали в соревнованиях по боксу в Екатеринбурге

24 августа на международном университетском фестивале в Екатеринбурге состоялась церемония награждения спортсменок, представляющих Азербайджан на соревнованиях по боксу.

Как сообщает в четверг Day.Az, накануне представительница Азербайджана Зейнаб Рагимова (54 кг) завоевала бронзовую медаль, уступив спортсменке из России Валерии Линьковой.

В финальной встрече Маржона Савриева, выступающая в весовой категории 50 кг, завоевала серебряную медаль по итогам встречи с представительницей Венесуэлы Брито Геварой. Мехпара Мамедова (48 кг) уступила сопернице из Казахстана Кудальберген Анель, завоевав по результатам встречи бронзовую медаль.

Отметим, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители будут соревноваться в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.