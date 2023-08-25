https://news.day.az/sport/1592464.html Женская сборная Азербайджана поднялась в мировом и европейском рейтинге
Женская сборная Азербайджана поднялась в мировом и европейском рейтинге
Женская сборная Азербайджана по волейболу улучшила свой рейтинг.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на групповом этапе чемпионата Европы в Германии, Бельгии, Италии и Эстонии она одержала две победы над Чехией (3:1) и Грецией (3:2). Несмотря на то, что эти результаты не помогли подопечным Атамана Гюнейлигиля выйти в 1/8 финала, они способствовали продвижению в табели о рангах.
В мировом рейтинге сборная поднялась на пять строчек и занимает сейчас 33-е место. Тогда как в европейской классификации коллектив также добился прогресса, перейдя с 23-й позиции на двадцатую.
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