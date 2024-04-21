Кубок мира по художественной гимнастике в Баку оставил самые лучшие впечатления.

Об этом в воскресенье сказала Trend гимнастка Эльвира Краснобаева из Болгарии, которая на соревнованиях завоевала два "серебра" - в индивидуальном многоборье и упражнении с лентой.

"Мне понравилось, как прошло эти соревнования, конечно, сегодня не все получилось, но я исправлю ошибки и на следующих стартах выступлю еще лучше. Атмосфера в гимнастической арене в Баку царила доброжелательная. Условия здесь просто прекрасные, редко встречаю такое. Пока не знаю буду ли участвовать в Кубке Европы, который пройдет в Баку, однако очень хотелось бы вернуться сюда", - сказала спортсменка.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях приняли участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира.

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