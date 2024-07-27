https://news.day.az/sport/1677778.html Южнокорейские пловцы уехали из олимпийской деревни в Париже - ПРИЧИНА недовольства
Южнокорейские пловцы уехали из олимпийской деревни в Париже - ПРИЧИНА недовольства
Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере.
Как передает Day.Az, об этом сообщает RMC Sport.
Южнокорейские спортсмены недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а также тем, что время на дорогу от олимпийской деревни до бассейна занимает полтора часа.
Ранее мы писали о том, что Южная Корея будет жаловаться в МОК на Францию из-за скандала на открытии Олимпиады в Париже.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре