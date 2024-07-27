Южнокорейские пловцы уехали из олимпийской деревни в Париже

Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере.

Как передает Day.Az, об этом сообщает RMC Sport.

Южнокорейские спортсмены недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а также тем, что время на дорогу от олимпийской деревни до бассейна занимает полтора часа.

Ранее мы писали о том, что Южная Корея будет жаловаться в МОК на Францию из-за скандала на открытии Олимпиады в Париже.

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