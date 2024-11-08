Азербайджану доверили чемпионат Европы

В 2026 году наша страна примет чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом распространила заявление Европейская конфедерация волейбола (CEV).

Азербайджан организует континентальный чемпионат вместе с Турцией, Чехией и Швецией. В каждой стране будет играть по одной группе. Турция станет хозяйкой плей-офф и решающих матчей.

В финальной стадии чемпионата Европы сразятся 24 команды. Уже известны имена 12 участников. Наряду с хозяевами это право получили также Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия, успешно выступившие на прошлом турнире.

Отметим, что имена остальных 12 команд-счастливчиков будут уточнены в августе следующего года.