Азербайджанский тхэквондист стал чемпионом Европы

Завершился юниорский чемпионат Европы по тхэквондо, проходивший в Тиране, столице Албании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день соревнований на пьедестал почета поднялись еще двое спортсменов сборной Азербайджана.

Один из членов нашей команды Новруз Алиев (45 кг) завоевал титул чемпиона Европы, победив всех своих соперников. Анар Абдуллазаде (37 кг) завоевал серебряную медаль после поражения в финале.

Наша команда завершила соревнования с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми наградами. Ранее третье место заняли Гюлай Алиева (44 кг) и Фарид Ализаде (61 кг).

Отметим, что, юниорская сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачёте.