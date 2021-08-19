Турфирмы сообщили, насколько и почему подорожают туры на следующий летний сезон

Если в 2022 году туризм преодолеет "коронавирусное безумие" и вернётся на круги своя, туры могут подорожать на 15%. Причина тому - в первую очередь ажиотажный спрос, который начал проявляться на следующее лето уже сейчас. Такими данными "обрадовали" британских туристов туроператоры, передает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Пока прогнозы туроператоров отличаются оптимизмом: все турфирмы сообщили о большом количестве бронирований на 2022 год, причем британское подразделение туроператора TUI фиксирует 120% рост продаж отпусков в следующем году. В целом же холдинг получил 1,3 миллиона бронирований из Великобритании и Европы в целом. С мая было раскуплено около 744 тыс. туров на 2022 год.

Как заявил гендиректор TUI Фриц Джуссен,"цены выше, чем в 2019 году". По его прогнозам, средний рост может составить 15 процентов.

При этом Эмма Коултурст, эксперт веб-сайта Travelsupermarket, сказала, что пока нет никаких признаков того, что цены на путевки будут расти. Однако цены могут стремительно пойти вверх, если в следующем году больше людей захотят путешествовать.