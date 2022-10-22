Как сохранить свежесть лица после долгого перелета?

Звездный визажист Шинту посоветовала увлажнять кожу во время полета тоником и мистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mirror, визажист Наоко Шинту, которая работала с такими звездами как Эмили Ратаковски, Кейт Хадсон и Рози Хантингтон-Уайтли, назвала несколько способов сохранить свежесть лица после долгого перелета на самолете и смены часовых поясов.

В первую очередь Шинту напомнила о важности постоянного увлажнения кожи, так как воздух в салоне самолета очень сухой. Так, она порекомендовала нанести первым слоем на лицо и шею тоник, содержащий аминокислоты и натуральные смягчающие вещества, которые будут удерживать влагу. Также она посоветовала во время полета периодически распылять на себя мист - для лучшего очищения и тонизирования лучше выбирать спреи с нотками цветов апельсина, розы и шалфея.

"Купите отличный ролик-сыворотку для кожи вокруг глаз, обязательно с металлическим шариком - он будет охлаждать и создавать подтягивающий эффект. Возьмите с собой в путешествие питательный бальзам для губ и повторно наносите его на протяжении всего полета, особенно после еды или питья", - дала еще советы визажист.

Кроме того, эксперт предложила взять на борт маску для волос, которая не только поможет восстановить и укрепить волосы, но также сохранит их увлажненными, несколько пакетиков регидратационных солей - они возместят потерю жидкости и электролитов в организме, и "палочку красного света" - светотерапия уменьшит воспаления и поможет при угревой сыпи.