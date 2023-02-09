Названы места в экономклассе для тех, кто хочет хорошо выспаться во время перелета

В экономклассе тоже можно неплохо поспать во время перелета, заявила экс-стюардесса британской авиакомпании British Airways газете Express, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Для этого надо просто знать, куда садиться, а каких мест лучше избегать. Девушка также щедро поделилась с пассажирами другими полезными авиалайфхаками.

В первую очередь она напомнила о тяготах туристов на дальнемагистральных рейсах. Самое приятное, по ее мнению, закрыть глаза и открыть их в пункте назначения. Итак, как получить непрерывный сон на борту? Как оказалось, конкретные места в самолете определяют продолжительность сна. "Если вы сидите у окна и планируете немного поспать, особенно когда летите ночью при дневном свете, закройте шторки после взлета", - посоветовала она.

По словам инсайдера, для пассажиров, которые хотят выспаться во время рейса, задняя часть самолета подойдет лучше всего. Там можно отдохнуть вдали от шумных детей. "Но, если вы забронируете место в первом ряду среднего прохода на дальнемагистральном рейсе, да, вы можете получить дополнительное место для ног, но, скорее всего, вас посадят рядом с ребенком. Это потому, что в этом кресле есть откидной столик для детских кроваток/люлек, чтобы дети могли спать, а не на чьих-то коленях весь полет", - объяснила бортпроводница Саманта.

Наконец, она дала важный совет всем, кто спит в самолете под пледом. Прежде чем устроиться поудобнее и закрыть глаза, она призвала убедиться, что турист правильно положил одеяло - стюардессам надо видеть ремень безопасности, т.е. пассажирам надо пристегивать ремни безопасности поверх одеял, чтобы стюардессы "не будили их, чтобы проверять каждый раз, когда включаются соответствующие оповещающие знаки". Таковы правила перелетов.

Кроме того, сотрудница авиакомпании рассказала о тех, кто берет с собой собственные пледы и подушки. "Эти туристы лучше высыпаются, т.к. привыкли с своим постельным принадлежностям", - заверила она. В заключение девушка посоветовала путешественникам всегда надевать одежду, подходящую для сна. Например, леггинсы, свободный топ, джемпер оверсайз и удобные носки. Все, что слишком плотно облегает или ограничивает, может помешать заснуть.

Помимо этого, эксперт по матрасам Хейли Грин также поделилась собственным мнением о том, как лучше спать в воздухе. "Наклониться вперед над столиком с подносом - лучшее положение сиденья для максимального отдыха. Но ложиться, откинувшись назад, и наклоняться влево-вправо - худшие положения для сна в кресле", - сообщила специалист в беседе с Forbes.