Туристический город в Сицилии под вулканическим пеплом

В Европе снова начал извергаться вулкан Этна, который является одним из самых активных вулканов в мире. В результате извержения, произошедшего в воскресенье, 21 мая, пепел засыпал крупнейший туристический город восточной Сицилии - Катанию, там же были приостановлены полеты в аэропорту, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Информацию о ЧП подтвердил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Согласно его сообщению, из вулкана вырвался огромный шлейф расплавленной жидкости, затем облако серого пепла поднялось в воздух и накрыло Катанию, на побережье которой находится много отелей с туристами. Кроме того, пепел осел и в соседнем городе. К счастью, известий о пострадавших пока не поступало.

Жители соседних городов, Адрано и Бьянкавилли, сообщили властям о громких ударах, исходящих со стороны вулкана. На фоне извержения аэропорт Катании приостановил работу. Власти пришли к выводу, что взлеты и посадки авиалайнеров в таких условиях небезопасны. В результате одну часть рейсов в туристический город отменили, а другую - перенаправили в другие авиагавани. Так, данные табло вылетов из аэропорта Катании показали, что многие рейсы, которые должны были прибыть вчера утром, отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо. В настоящее время авиагавань работает "с первоначальными ограничениями", поэтому задержки по-прежнему вероятны, а пассажирам, путешествующим через аэропорт, настоятельно рекомендуется проверять статус своего рейса перед вылетом.

Италия, очень популярное направление среди путешественников, на прошлой неделе столкнулась еще с одним бедствием - наводнением. В результате серии смертоносных эпизодов в северном регионе Эмилии-Романьи по меньшей мере 15 человек погибли, 36 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, несколько человек числятся пропавшими без вести. Печальные кадры последствий наводнения распространяются в социальных сетях. Экстремальная погода привела к тому, что всего за 36 часов в регионе выпала шестимесячная норма осадков.

Справка: Вулкан высотой 3.357 метров, самый высокий в Европе, проснулся 9 августа 2021 года и теперь извергается несколько раз в год. Так, в прошлом году вулкан заставил понервничать местных и туристов, когда начал выбрасывать из юго-восточного кратера огненные фонтаны высотой 600 метров, столбы пепла и дым высотой до 8 км. Но одно из самых трагических событий, связанных с активностью Этны, произошло в 1992 году. Тогда потоки лавы угрожали целому муниципалитету, в котором проживало около 8 тыс. человек.

При всех очевидных рисках его активность привлекает людей: местные там занимаются земледелием, выращивая фруктовые сады и виноградники, т.к. вулкан делает почву вокруг невероятно плодородной, а туристы съезжаются из разных уголков мира, чтобы своими глазами увидеть вулканический пейзаж.

Ранее мы публиковали информацию об активности вулкана.