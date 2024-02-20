На борту пассажирского самолета над Гонконгом взорвался пауэрбанк

Самолет, который летел с филиппинского острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге. Об этом сообщил гонконгский новостной портал HK01, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines. Причиной внеплановой посадки стал пауэрбанк, который взорвался у одного из пассажиров.

Устройство сдетонировало после того, как мужчина попытался зарядить с помощью него свой iPad. Из-за взрыва салон самолета оказался в дыму. О пострадавших информации не поступало.

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