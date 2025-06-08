https://news.day.az/tourism/1758848.html Туристка нашла бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице Во время отдыха в Европе туристка нашла своего двухлетнего сына бездыханным в бассейне. Как передает Day.Az, о трагедии сообщает испанское издание Cronica Balear. По данным источника, семья из Великобритании с двухлетним ребенком отправилась в отпуск на Ибицу, Испания.
Туристка нашла бездыханного двухлетнего сына в бассейне на Ибице
Во время отдыха в Европе туристка нашла своего двухлетнего сына бездыханным в бассейне.
Как передает Day.Az, о трагедии сообщает испанское издание Cronica Balear.
По данным источника, семья из Великобритании с двухлетним ребенком отправилась в отпуск на Ибицу, Испания. Мать мальчика обратилась за помощью утром 6 июня, когда обнаружила своего сына плавающим в бассейне Сан-Жоан-де-Лабриджии - мальчик не дышал, а его сердце не билось.
Сотрудники службы спасения пытались реанимировать ребенка до прибытия скорой помощи. Однако даже после приезда медиков, которые в течение часа проводили сердечно-легочную реанимацию, спасти юного туриста не удалось.
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