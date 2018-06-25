Тест: знаете ли вы значение умных слов?

25 июня 2018 20:34

В русском языке огромное количество сложных слов, значение которых знает далеко не каждый.

Всем хочется быть (ну, или хотя бы выглядеть) умными. Поэтому порой мы стараемся употреблять в разговоре "умные" слова. Но вот вопрос: всегда ли мы правильно их употребляем?

Можете ли вы с уверенностью сказать, что абсолютно точно знаете значение всех произносимых вами слов? Или, нахватавшись "по верхам", вы просто вставляете их в свою речь, порой рискуя выглядеть достаточно глупо?

Day.Az со ссылкой на Рамблер в связи с этим представляет читателям интересный тест. Попробуйте проверить себя и ответить всего на 8 вопросов этого теста. 

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