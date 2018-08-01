Россомаха стал лучшим супергероем в кино
Американский журнал Rolling Stone любит радовать различными рейтингами. Недавно издание опубликовало рейтинг ТОП-25 супергероев в кино, места в котором делят персонажи из вселенных DC, Marvel и множества других.
Отметим, что некоторых супергероев в разное время играли разные актеры, но составители списка включали одного, который им показался лучшим. Например, из нескольких актеров, игравших Супермена, выбрали только Кристофера Рива.
"В рейтинг вошли 50 величайших героев в плащах, а также борющихся с преступностью простых парней, участников "Лиги справедливости", Мстителей и не входящих в их число людей в трико, супергероев из вселенной Marvel и вне ее - все звезды, украшающие собой широкие экраны" - комментирует Rolling Stone
Первое место в этом списке принадлежит Россомахе. На второй строчке разместился Супермен, а на третьем месте - Бэтмен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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