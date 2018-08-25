У человека нашли новый "микроорган"

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарвана обнаружили новый "микроорган", ответственный за ответ иммунной системы на повторное заражение организма уже известной ему инфекцией. Об этом сообщает портал Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Структуру назвали "субкапсулярным пролиферативным очагом". Специалисты обнаружили ее над лимфатическим узлом у мышей с помощью двухфотонного лазерного микроскопа, позволившего получить трехмерное изображение ткани. Позже такой же "микроорган" нашли и в человеческом организме.

В нем исследователи зафиксировали скопление B-клеток памяти, которые помогают иммунной системе "запоминать" и обезвреживать инфекции. Биологи знали о существовании этих клеток, однако место их локализации было обнаружено впервые.

"Когда организм борется с бактериями, способными удваиваться каждые 20-30 минут, на счету каждый миг. Говоря проще, если ответ инфекции зреет слишком долго, вы умираете. Именно поэтому вакцины так важны - они тренируют иммунитет, чтобы при повторной болезни антитела вырабатывались очень быстро", - отметил один из авторов исследования Три Фан.

По его словам, "пролиферативный центр" идеально расположен для быстрого иммунного ответа. Когда бактерия снова попадает в тело, все необходимое для выработки антител уже на месте, добавил ученый.