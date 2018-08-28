Жуткий кусок «зомби-мяса» не хотел умирать и дёргался на доске - ВИДЕО

Ужасный видеоролик, показывающий кусок мяса на окровавленной разделочной доске, внушил отвращение многим зрителям, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Считается, что кадры эти были сняты на рынке в Индонезии, и можно видеть, как "зомби-мясо" дёргается, что, как уверены многие, является признаком свежести.

Поскольку нервная система организма умирает не сразу, то такое подёргивание мяса иногда случается, хоть и является редким, ведь нервные окончания продолжают посылать импульсы в мышцы. Впрочем, кое-кто из зрителей предположил совсем уж мерзкую причину движения мяса, посчитав, что оно заражено личинками, и именно они заставляют кусок шевелиться.

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