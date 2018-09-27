Появился впечатляющий трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" - ВИДЕО
Фанаты молодой актрисы Софи Тернер, которая исполняет одну из ключевых ролей в сериале "Игра престолов" дождались ее появления в фильме "Люди Икс: Темный Феникс". Сначала в сети появились яркие кадры, а теперь кинокомпания 20th Century Fox представила первый трейлер супергеройской ленты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Отметим, что "Люди Икс: Темный Феникс" - продолжение фильма "Люди Икс: Апокалипсис" и тринадцатый фильм серии "Люди Икс". "Темный феникс" сосредоточится на истории Джин Грей и познакомит зрителей с детством, предысторией этой героини.
Главную роль в картине исполнит как раз Софи Тернер. В картине также снимаются Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Александра Шипп, Коди Смит-Макфи, Эван Питерс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Джессика Честейн, Тай Шеридан, Дэниэл Кадмор, Скотт Шеперд.
Постановкой кинокомикса занимался сценарист и продюсер Саймон Кинберг. Композитором выступит Ханс Циммер.
Напомним, изначально "Темный феникс" должен был пойти в прокат 1 ноября 2018, но теперь официальная дата премьеры супергеройского блокбастера - 14 февраля 2019. Причина переноса пока не называется.
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