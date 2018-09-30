Причины хронической усталости

С каждым годом всё больше людей страдают от изнурительной болезни, печально известной под названием синдром хронической усталости (СХУ). Пациенты с таким диагнозом постоянно устают, они истощены, измучены или слишком напряжены.

Однако миалгический энцефаломиелит (сейчас этот синдром чаще называют так) - серьёзное заболевание, которое может оказывать разрушающее действие на жизнь заболевшего. Симптомы включают в себя:

- глубокую беспричинную усталость на протяжении более чем шести месяцев;

- проблемы с памятью и концентрацией внимания;

- боль в мышцах (миальгию) и слабость;

- боль в суставах;

- нарушения сна;

- гриппозные симптомы;

- головокружение, учащённое сердцебиение, одышку;

- головные боли;

- повышенную чувствительность к свету и звуку;

- воспаление лимфоузлов, боль в горле;

- изменённую реакцию на еду, медикаменты или бытовую химию.

Изначально людей озадачивает синдром хронической усталости, и они пытаются жить своей повседневной жизнью. Но эти усилия приводят к тяжёлым последствиям. Даже небольшая физическая нагрузка может спровоцировать сбои, вызывающие прогрессирование симптомов, иногда на много дней вперёд.

Самые простые активности, такие как принятие душа, поход за продуктами или встреча с друзьями, становятся сложно выполнимыми, если не невозможными. К сожалению, для примерно 25% заболевших симптомы настолько тяжелы, что они не выходят из дома, а порой и не встают с постели, повышается риск совершения суицида.

Большинство пациентов сталкиваются с огромной проблемой постановки диагноза. Британские учёные в своём исследовании установили, что лишь менее половины докторов не сомневаются в постановке диагноза или проведении лечения СХУ, а более 85% пациентов ходят по докторам по два года без постановки диагноза.

Что мы знаем

Основные причины СХУ сложно определить. У многих пациентов абсолютно нормальные показатели крови, и тесты на различные патологии тоже ничего не выявляют.

Это дало некоторым повод предполагать, что СХУ - психологическая проблема. В 2011 году результаты клинических испытаний показали, что пациентам может помочь психотерапия (а точнее когнитивно-поведенческая психотерапия или КПТ) и терапия физических нагрузок. Эти открытия подлили масла в огонь споров о том, может ли СХУ быть психическим заболеванием.

Однако крупное американское исследование, в ходе которого было изучено около десяти тысяч публикаций на эту тему, предположило обратное, заключив, что СХУ является серьёзным, хроническим, сложным и системным заболеванием.

Критика психотерапии и терапии с нагрузками для лечения СХУ распространилась широко. В ведущих научных журналах было опубликовано более 50 писем, выражающих серьёзное беспокойство правильностью подобного лечения.

Врачи же продолжают рекомендовать упражнения и КПТ-терапию, несмотря на то, что Центры контроля и профилактики заболеваний исключили подобные методы из рекомендаций к лечению СХУ.

Физическая активность может принести пользу пациентам с широким спектром заболеваний, но у пациентов с СХУ она может вызвать быстрое ухудшение симптоматики.

Чего мы не знаем

Не существует лабораторных исследований, способных точно установить у человека СХУ. Однако австралийское исследование играет ведущую роль в открытии возможных диагностических маркеров. Например, при СХУ повышается количество воспалительных белков в крови, таких как активин-B и интерферон. Другие исследования показали, что у пациентов с СХУ накапливаются метаболические отходы некоторых кишечных бактерий, что также может предоставлять диагностическую информацию в будущем.

У женщин СХУ диагностируют в четыре раза чаще, чем у мужчин, но причина этого непонятна. Также наличие родственников первого колена, страдающих СХУ, увеличивает риск развития заболевания более чем в два раза, но роль генетики здесь также пока неизвестна.

У некоторых симптомы развиваются медленно. У других СХУ начинается с инфекций, вызывающих железистую лихорадку (инфекционный мононуклеоз), респираторные или желудочно-кишечные заболевания.

Хотя у пациентов с СХУ наблюдаются иммунные нарушения и аномальные воспалительные реакции, основные причины этого остаются трудно определимыми. Повреждения тканей, типичного для аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз или волчанка, при СХУ не возникает.

По одной из теорий у пациентов с СХУ есть брешь в иммунной броне, что может приводить к постоянным "тлеющим" инфекциям и хроническому воспалению.

Однако чрезвычайно сложно обнаружить прямые доказательства таких продолжительных инфекций у пациентов с СХУ, а противовирусные препараты или антибиотики оказывают весьма скромное действие при СХУ, несмотря на их активность при многих других инфекционных заболеваниях.

У пациентов с СХУ также наблюдается дефект метаболизма в области способа генерирования энергии организмом, что указывает на одну из причин быстрого появления усталости в мышцах во время физических нагрузок. Но развивается ли такой дефект вследствие иммунной атаки, хронической инфекции или по какой-то другой причине, пока остаётся неизвестным.

Для одобрения какого-либо метода лечения СХУ срочно необходимы дополнительные исследования. До сих пор клинические испытания, в которых изучались эффекты от иммунодепрессантов, терапии антителами, противовирусных препаратов, антидепрессантов и терапии для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, не привели к каким-либо явным улучшениям.

Диеты и пищевые добавки также, видимо, мало помогают. Хотя некоторые биологически-активные добавки, участвующие в генерировании метаболической энергии, вроде бы борются с некоторыми симптомами СХУ, но для подтверждения требуются более масштабные и глубокие исследования.

Сейчас идёт перезапуск исследований по СХУ. Страдающие заболеванием надеются, что создание Консультативного комитета по СХУ при Национальном совете по здравоохранению и медицинским исследованиям поможет возобновить биомедицинское исследование по СХУ в Австралии, чтобы обнаружить новые методы лечения.

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