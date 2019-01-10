Мифы об огнестрельном оружии

Кинематограф и видеоигры создали у нас превратное представление об огнестрельном оружии. Если не считать службы в армии или органах правопорядка, мало кто в действительности держал в руках огнестрельное оружие, не говоря уже о том, чтобы стрелять из него или разбираться в особенностях некоторых его моделей. Существуют общеизвестные факты, которые не соответствуют действительности.

Выстрелы из оружия с глушителем не слышны

В фильмах и играх наличие на оружии глушителя делает выстрелы из него практически неслышными. При выстреле из огнестрельного оружия производится звук громкостью около 150 децибелов. Глушитель позволяет уменьшить громкость выстрела на 20-30 децибелов. При стрельбе в закрытом пространстве такая разница будет практически незаметна.

Глушитель позволяет скрыть пламя от выстрела и делает стрельбу более кучной. Но его наличие делает иным баланс оружия и увеличивает остающуюся после выстрела копоть.

Бесконечная очередь из автомата

В фильмах противники нередко ведут стрельбу долгими очередями, и так может продолжаться на протяжении долгого времени. Даже в тех случаях, когда сценаристы и режиссеры позволяют себе обеспокоиться количеством патронов в магазинах автомата и их сменой персонажами, перестрелки иногда длятся многие минуты.

В действительности же далеко не все образцы современного вооружения, даже автоматы, имеют режим полностью автоматического огня. Те же из них, которые снабжены таким режимом, выстреливают полный магазин за считанные секунды. Емкость магазина АК-47 составляет 30 патронов, а скорострельность - 600 патронов в минуту. Таким образом, полный магазин будет опустошен автоматом всего за три секунды.

Неуязвимый бронежилет

В боевиках наличие бронежилета позволяет героям переживать множество пулевых попаданий. В лучшем случае они, морщась от боли, стягивают с себя кевларовый бронежилет с застрявшими в нем пулями.

Но существует множество классов бронежилетов. Некоторые из них в состоянии выдержать выстрел из автомата с большой дальности, другие же с близкого расстояния может пробить и слабый пистолет.

С попаданием из автомата в упор не справится большинство имеющихся в наши дни бронежилетов. Но даже в том случае, если бронежилету удастся задержать саму пулю, ее энергия пройдет сквозь него и превратится в удар, последствием которого будут гематомы, а иногда и сломанные ребра или повреждения внутренних органов. Но в любом случае это лучше, чем если в тело попадет сама пуля.

Взрывающиеся от попадания пули автомобили

Автомобиль может взорваться при самом неудачном для него стечении обстоятельств только в том случае, если прямо в его бензобак, где будет при этом много паров бензина, попадет трассирующая пуля. То же самое касается и различных емкостей, заполненных бензином.

Возможно допустить, что обычная пуля способна высечь искру и спровоцировать возгорание бензина, но подобное едва ли может повториться несколько раз за пятиминутный бой.

Немного больше шансов взорваться у газового баллона, но и его возможности превратиться в огненный шар не следует переоценивать.

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