Видеозапись с операцией по поимке огромной анаконды, произошедшей в конце 2017 года в водоёме муниципалитета Пенаполис (штат Сан-Паулу, Бразилия), на днях была опубликована на развлекательном канале в Yоutubе.

Несколько сотрудников спасательной организации приняли участие в поимке опасной водоплавающей хищницы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Анаконда не собиралась так просто сдаваться и спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы выловить змею из водоёма и поместить её в специальную клетку.

Позже пойманную анаконду отвезли подальше от населённых пунктов и выпустили в дикой местности.

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