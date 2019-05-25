Спасатели выловили сопротивляющуюся анаконду в бразильском водоеме - ВИДЕО
Видеозапись с операцией по поимке огромной анаконды, произошедшей в конце 2017 года в водоёме муниципалитета Пенаполис (штат Сан-Паулу, Бразилия), на днях была опубликована на развлекательном канале в Yоutubе.
Несколько сотрудников спасательной организации приняли участие в поимке опасной водоплавающей хищницы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Анаконда не собиралась так просто сдаваться и спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы выловить змею из водоёма и поместить её в специальную клетку.
Позже пойманную анаконду отвезли подальше от населённых пунктов и выпустили в дикой местности.
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