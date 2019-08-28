Day.Az со ссылкой на Trend в рамках проекта "Путешествие по Азербайджану" представляет читателям материал о древней албанской церкви в селе Киш, которая находится в Шекинском районе Азербайджана.

Много тайн, легенд и поверий хранит в себе эта албанская святыня, многие века поражает своей величественностью и манит людей своей недосказанностью и тем, что несет в себе некую часть мира, которого уже нет. Возможно, ученым по истечении некоторого времени и удастся найти секреты, которые все еще хранит в себе памятник, оставленный нам древними албанцами. От горной деревушки Киш святыня и получила свое название - Кишская церковь - один из первых храмов в христианском мире. В настоящее время этот историко-архитектурный памятник действует в качестве музея. А в селе проживают 26 народностей, среди них и те, кто считает своими праотцами албанцев.

История церкви начинается с Иерусалима. Антропометрическое совершенство

Кавказская Албания - древнее государство, возникшее в конце II середине I веков до н.э. Население - албаны (не имеют отношения к балканским албанцам и представителям казахского рода албан) представляло собой союз 26 племён. Многочисленные племена албанского племенного союза населяли территории между Иверией и Каспийским морем, от Кавказского хребта до реки Кура, хотя территория проживания албаноязычных племен распространялась и южнее, к реке Араз. В Кавказской Албании еще в I веке началось распространение христианства, а в IV веке оно стало государственной религией. Несмотря на то, что в конце VII века в Азербайджане был распространен ислам, параллельно кое-где продолжало существовать и христианство. Территория, которую прежде занимала Кавказская Албания, была известна под персидским названием Арран до XIII века. Столицами Кавказской Албании в разное время были города Габала (до VI века) и Барда.

Археологические раскопки, проведенные азербайджанскими и норвежскими исследователями во главе с Туром Хейердалом, показали, что церковь в Кише и есть та самая "Матерь всех церквей на Востоке", о которой писал албанский историк VII века Моисей Каланкатуйский в своем труде "История Албании".

По свидетельству историка, в I веке н.э. первый патриарх Иерусалима святой Иаков направил в разные концы мира миссионеров для пропаганды учения Иисуса Христа. Один из них - Елисей, ученик апостола Фаддея, пройдя с проповедью по всей территории древнего Азербайджана, обосновался в селении Киш, обретя здесь многих последователей. Тогда же, в I веке, Елисеем, а также святыми апостолами Фаддеем и Варфоломеем и была создана стариннейшая Албанская апостольская церковь, просуществовавшая до начала XIX века.

Было подтверждено, что церковь в Кише - самое древнее на Кавказе христианское сооружение, которое было заложено на месте некогда стоявшего там языческого храма. Во время раскопок азербайджанские и норвежские ученые обнаружили детали керамических изделий и предметы быта, золотые и бронзовые украшения, и несколько захоронений, которые своими загадками потрясли воображение. Это были скелеты древних людей ростом свыше двух метров! Захоронения имеют массовый характер - тела находились по 5-6 человек друг на друге и 20-25 рядом друг с другом. На территории храма хоронили священнослужителей, людей, которые жили и служили в этой церкви. Также здесь найдены древние албанские письмена, и хоть их не удалось расшифровать, тем не менее, впоследствии удалось восстановить изображения подсвечника и древа жизни. А в могиле, относящейся к II-IV векам, где была похоронена женщина, чей рост достигал почти двух метров, были обнаружены принадлежавшие ей украшения из меди, с инкрустированными драгоценными камнями - жемчугом и бирюзой. Хейердал считал, что первые албанцы имели индивидуальные генетические особенности, которые не передавались другим, "обычным" людям. Исследования показали, что албаны были высокими блондинами с голубыми глазами с завидным ростом - 2 метра 20 сантиметров. Этакое антропометрическое совершенство!

После проведенных здесь исследований и на территории древнего Гобустана знаменитый ученый Тур Хейердал пересмотрел устоявшуюся гипотезу о миграции древних людей и выдвинул предположение, что миграция была не с севера на юг - "из варяг в греки" - как считалось ранее, а наоборот - с Абшерона в варяги. Хейердал утверждал, что Азер Один, король викингов и один из предков скандинавов, и его семья являются выходцами с Кавказа, и что рядом с именем "Один" (с ударением на первый слог) стоит название его племени - "Азер" (Азербайджан).

Архитектура

Исторические исследования и археологические раскопки показали, что религиозный храм был заложен в I веке н.э. во времена Кавказской Албании, большая часть которой находилась на территории современного Азербайджана. В V веке нашей эры был построен купол, и церковь приняла форму, дошедшую до наших дней. Кстати, по мнению археологов, церковь была основана на месте еще более древнего храма. Радиоуглеродный анализ различных предметов, найденных на участке проведения работ, показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарём церкви, относится приблизительно к 3000 году до н. э., в то время как существующее здание церкви было возведено в 990-1160 годах н. э. Раньше на стене храма имелась надпись, которая указывала, что "это церковь Святого Елисея, и в 1244 году она была отстроена заново". Строительство храма продолжалось до IV века. В V веке была достроена его округлая часть, а после прихода в VII-VIII веках в Азербайджан арабов была возведена верхняя ее часть (XII век). В результате исследований стало ясно, что памятник прошел несколько этапов строительства. До наших дней он дошел в обновленном виде. Памятник, построенный из известняка, является первым возведенным на Кавказе куполообразным храмом с большим залом. Фундамент памятника имеет чашевидную форму. Интересно, что египетские пирамиды также построены на аналогичном фундаменте. Здание каменной кладки облицовано тщательно обработанными плитами. У храма изящный шатровый купол, узкие окна. Впечатляет и внутренняя архитектура относительно небольшого зала (на 50 человек) и внутренний двор, где находится древнее захоронение. Над захоронением реставраторами установлен прозрачный стеклопластик, который позволяет увидеть скелет необычно рослого (не менее двух метров) человека.

Чудеса

С правой стороны от входа находится могила, на ней - огромный камень, по которому проходят незаметные белые полоски горной породы. Предполагается, что здесь похоронены святые и служители албанской церкви. Утверждают, что каменная плита над могилой имеет чудодейственную силу. К нему раньше подводили больных детей, которые не могли найти исцеления от недугов. Просители обращались к камню со словами: "Я отдаю тебе своего ребенка насовсем, а ты взамен исцели его". Во дворе стоит айвовое дерево. Говорят, оно очень старое, и люди считают, что оно также имеет целительную и чудодейственную силу. Обычно дерево обвязывают кусками материи. Правда, администрация не разрешает этого делать, но все же сильна вера в чудеса, и лоскутки то и дело появляются. Считается, что нельзя дерево трогать, обрывать или срезать с него ветки - чудо-сила может исчезнуть. Внутри церкви стоит простенький алтарь, выложенный из того же камня, что и сам храм. По краям стен висят светильники из металла. Основанием служит цветок, по краям которого установлены два павлина. У древних албанцев павлины символизировали мужское и женское начало, а цветок - жизнь. Прямо посередине алтаря находится могила, в которой покоится тотем древних албанцев - горный козел. Албанцы почитали его священным животным. В помещении нашлось место для экспонатов, найденных здесь же возле скелетов - серьги, деньги, браслеты, украшения из серебра, кольца. Одним из чудес албанской базилики является стена, расположенная у основания алтаря. Как правило, приходящий сюда загадывает желание и прикрепляет к стене монетку. По поверью, если она прилепилась, то желание обязательно исполнится.

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