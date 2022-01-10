https://news.day.az/unusual/1425142.html Ученые впервые увидели гибель звезды - ВИДЕО
Ученые впервые увидели гибель звезды - ВИДЕО
Человечество стало на шаг ближе к разгадке жизни Вселенной. Ученые впервые увидели смерть звезды.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ее обнаружили еще в 2020 году из-за яркого света, после чего она начала расти в размерах и в итоге вспыхнула.
В момент взрыва красный гигант был в 10 раз больше Солнца и если бы находился в Солнечной системе, то достиг бы орбиты Юпитера.
За ним наблюдали целый год, благодаря чему удалось рассмотреть весь процесс разрушения, а затем превращения в сверхновую. До этого специалисты могли только предположить, что происходит со звездами после гибели.
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