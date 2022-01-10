Ученые впервые увидели гибель звезды

Человечество стало на шаг ближе к разгадке жизни Вселенной. Ученые впервые увидели смерть звезды.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ее обнаружили еще в 2020 году из-за яркого света, после чего она начала расти в размерах и в итоге вспыхнула.

В момент взрыва красный гигант был в 10 раз больше Солнца и если бы находился в Солнечной системе, то достиг бы орбиты Юпитера.

За ним наблюдали целый год, благодаря чему удалось рассмотреть весь процесс разрушения, а затем превращения в сверхновую. До этого специалисты могли только предположить, что происходит со звездами после гибели.