Ученые открыли новый способ выявления токсичных «вечных химикатов» в воде

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте открыли новый способ обнаружения токсичных пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) в воде. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ПФАС, также известные как "вечные химикаты", признаны опасным загрязнителем из-за способности накапливаться в организме, повышая риск развития рака, повреждения печени и сердца, а также провоцируя сбои развития у детей и младенцев.

ПФАС применяют при производстве различных материалов для придания им водо- и жироотталкивающих свойств. Эти вещества отличаются высокой стойкостью и почти не распадаются в естественных условиях.

На сегодня для обнаружения "вечных химикатов" используют жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Оба метода требуют очень дорогого оборудования и работы специалистов высокой квалификации.

В новом исследовании команда спроектировала портативное и дешевое устройство, способное определять различные вещества семейства ПФАС в концентрациях до 400 молекул химикатов на триллион молекул воды.

Прибор работает путем добавления молекулы под названием циклодекстрин в нанопоры, которые обычно используются для секвенирования ДНК. Циклодекстрин реагирует с разными соединениями ПФАС, позволяя определить их тип.

Исследователи рассчитывают, что их изобретение упростит и ускорит поиск загрязнения воды "вечными химикатами".