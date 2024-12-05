Ученые обнаружили квазар с необычными свойствами

Ученые открыли самый мощный радиоджет - гигантский поток энергии и частиц, испускаемый далёким квазаром J1601+3102. Он простирается на 215 тысяч световых лет, что делает его самым крупным среди подобных объектов, найденных на таком большом расстоянии от Земли.

Как передает Day.Az, препринт работы опубликован на портале arXiv.

Квазары - одни из самых ярких объектов во Вселенной. Их энергия исходит от сверхмассивной черной дыры, поглощающей окружающее вещество. Этот процесс вызывает выбросы мощных радиоволн, которые можно наблюдать с Земли.

Квазар J1601+3102 обнаружили на расстоянии около 13 миллиардов световых лет. Исследование проводилось с использованием радиотелескопа LOFAR и инфракрасного спектрографа GNIRS.

Радиоджет квазара, по данным наблюдений, состоит из двух частей: одна удалена на 29 тысяч световых лет от центра квазара, другая - на 185 тысяч световых лет. Учёные также выяснили, что квазар мог быть создан черной дырой с относительно небольшой массой (450 миллионов масс Солнца).

"Мы нашли самый мощный радиоджет, когда-либо наблюдаемый на таких больших расстояниях. Это уникальная возможность изучить ранние этапы эволюции Вселенной," - отметили авторы исследования.

Ученые планируют продолжить исследование этого квазара, чтобы изучить состав его джета и его взаимодействие с окружающим пространством. Эти данные помогут лучше понять, как формируются галактики и их черные дыры.