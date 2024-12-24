Ученые вычислили истинный цвет носа рождественского оленя

Группа исследователей применила законы физики, чтобы выяснить, как красный нос рождественского оленя Рудольфа изменил бы цвет на сверхзвуковых скоростях. Используя эффект Доплера, ученые выяснили, что при полете с 10% от скорости света нос оленя становится ярко-оранжевым, а затем темно-красным, почти черным.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The Conversation.

С приближением католического Рождества миллионы детей по всему миру ожидают свои подарки, а зарубежный коллега Деда Мороза Санта-Клаус и его спутник олень Рудольф мчатся на невероятных скоростях, чтобы доставить их за одну ночь. Однако мало кто задумывается о том, что на таких скоростях нос рождественского оленя мог бы изменять цвет благодаря эффекту Доплера - физическому явлению, при котором длина волны света или звука изменяется в зависимости от скорости движения объекта.

Чтобы доставить подарки детям, Санта должен посетить около 300 миллионов домов по всему миру. Для успешного преодоления этого 35-часового рождественского марафона, его скорость должна достигать около 8,2 миллионов километров в час, или 0,8% от скорости света. Ученые рассчитали, что цвет нос рождественского оленя Рудольфа, в покое являющийся насыщенным красным (длина волны 694,3 нанометра), при движении на такой скорости изменится. Когда олень будут приближаться к наблюдателю , он станет ярко-оранжевым (624 нанометра), а при удалении - темно-красным, почти черным (763 нанометра).

Эффект Доплера обычно используется для изучения движения звезд, обнаружения экзопланет и измерения расстояний до далеких галактик. Хотя новогоднее волшебство пока остается для ученых загадкой, если астрономы когда-нибудь увидят оленя Рудольфа в телескоп, изменение цвета носа поможет уточнить скорость его путешествия.