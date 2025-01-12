Ученые заявили, что темной энергии не существует
Темная энергия, одна из самых загадочных концепций современной физики, возможно, не существует. Исследователи из Университета Кентербери предложили альтернативное объяснение ускоренному расширению Вселенной, поставив под сомнение общепринятую теорию. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Идея темной энергии возникла как способ объяснить, почему сверхновые в далеких галактиках кажутся нам более удаленными, чем предсказывают классические теории. Считается, что это связано с ускоряющимся расширением Вселенной, которое происходит под воздействием темной энергии - невидимой силы, составляющей примерно 70% всей энергии в космосе.
Однако в стандартной космологической модели, основанной на этой концепции, есть много нестыковок. Например, современные измерения скорости расширения Вселенной - так называемая "напряженность Хаббла" - не совпадают с прогнозами, основанными на данных о ранней Вселенной. Новое исследование может помочь разрешить эти противоречия.
Согласно предложенной исследователями теории, известной как теория временных пейзажей, Вселенная не расширяется равномерно, как считалось ранее, а имеет более "комковатую" структуру. В более пустых областях Вселенной время течет быстрее, чем в плотных регионах, таких как галактики. Из-за этого часы в нашей галактике идут медленнее, чем в среднем по Вселенной, создавая иллюзию ускоренного расширения.
"Наши результаты свидетельствуют о том, показывают, что то, что мы называли темной энергией, - это ошибка в понимании неоднородного распределения массы и энергии во Вселенной", - заявил профессор Дэвид Уилтшир, ведущий автор исследования.
Ученые надеются, что будущие космические миссии позволят протестировать теорию временных пейзажей и глубже понять природу расширения Вселенной. Для этого потребуется как минимум тысяча независимых наблюдений.
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