Ученые раскрыли, кем могли быть первые мореплаватели в истории человечества

Филиппинские ученые из Университета Атенео де Манила пришли к выводу, что древние народы островов Юго-Восточной Азии (ЮВА) умели создавать сложно устроенные лодки и освоить мореплавание около 40 тыс. лет назад - задолго до известных мореходов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science (JAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологические раскопки на Филиппинах, в Индонезии и Тиморе-Лешти предоставили убедительные доказательства того, что древние моряки в регионе обладали высоким уровнем технологического развития.

Микроскопический анализ каменных инструментов каменного века выявил следы обработки растений, включая изготовление веревок и сетей, необходимых для строительства лодок и рыболовства.

Кроме того, остатки глубоководных рыб, включая кости тунца и акул наряду с рыболовными снастями указывают на развитые навыки мореходства и добычи рыбы в открытом море.

"Останки крупных хищных рыб и рыболовные орудия свидетельствуют, что древние мореплаватели обладали знаниями о сезонности и миграции рыб, а также умели изготавливать прочные веревки и лески", - отметили исследователи.

Открытие меняет представление об истории освоения морских технологий человечеством. Традиционно считалось, что технический прогресс в эпоху палеолита был сосредоточен в Европе и Африке. Однако новые данные показывают, что древние народы ЮВА могли строить сложные лодки из органических материалов, скрепленных веревками, и успешно преодолевать огромные расстояния по морю.