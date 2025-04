https://news.day.az/unusual/1746762.html

Ученые открыли новый вид микробов, незаметно очищающих питьевую воду

Американские ученые из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный тип микробов CSP1-3 в глубинных слоях почвы (до 20 метров), играющих ключевую роль в очистке грунтовых вод. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.