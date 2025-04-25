Археологи нашли необычное захоронение на побережье Перу

Археологи на побережье Перу обнаружили останки женщины возрастом пяти тысяч лет, которая, возможно, принадлежала к высшим слоям общества древней цивилизации Караль.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

"Это важное захоронение, поскольку в нем присутствуют элементы, которые соответствуют женщине высокого статуса", - рассказал агентству археолог Дэвид Паломино.

Эксперт указал на то, как было завернуто тело, а также на сохранность ее кожи, волос и ногтей. Тело женщины, которая умерла в возрасте около 20-35 лет, было найдено в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара. Более того, гробница была окружена корзинами с подношениями, вазами, тыквами и клювом тукана.

Город Караль, расположенный примерно в 180 километрах от перуанской столицы Лимы, считается старейшим в Южной Америке. Он был заселен в то же время, что и древнеегипетская, китайская и шумерская цивилизации.