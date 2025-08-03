У нахождения в невесомости нашли опасность для здоровья

Условия, приближенные к невесомости, могут усугублять воспалительные процессы в полости рта и ускорять разрушение костей, поддерживающих зубы. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Periodontal Research (JPR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте использовались лабораторные мыши с искусственно вызванным воспалением десен. Часть животных содержалась в стандартной клетке, другая - в условиях, имитирующих микрогравитацию. Ученые заметили, что у грызунов из второй группы наблюдались более выраженные воспалительные реакции. Кроме того, у мышей в невесомости повышались уровни маркеров воспаления и усиливалась активность иммунных клеток. Также при имитации космического полета ускорялась потеря костной ткани в области зубов.

"Это первое исследование, в котором воздействие микрогравитации напрямую связывают с прогрессированием пародонтита - одного из наиболее распространенных хронических заболеваний полости рта", - рассказал руководитель научной работы, профессор Захи Бадран из Университета Шарджи.

По его словам, полученные данные подчеркивают важность профилактики и регулярного стоматологического наблюдения за астронавтами, особенно в условиях длительных космических миссий.

Авторы исследования также отмечают, что результаты могут иметь значение и для "земной" медицины - в частности, для пациентов, находящихся в вынужденном длительном лежачем положении. По словам ученых, результаты долгого пребывания в положении лежа во многом схожи с эффектом микрогравитации.