Раскрыта тайна различия между видимой и обратной сторонами Луны

Ученые из Университета Эхиме в Японии совместно с коллегами из Германии и Нидерландов смогли пролить свет на загадку различий обратной и видимой сторон Луны благодаря изучению малых концентраций галогенов, в частности хлора, в лунных породах. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Луна давно поражает исследователей своим заметным контрастом между видимой с Земли стороной и скрытой обратной стороной. Несмотря на общее происхождение из гигантского столкновения Земли с планетой Тейя 4,5 миллиарда лет назад, две половины Луны развивались по-разному - видимая усеяна темными "морями" из базальтовой лавы, а обратная покрыта светлыми высокогорьями без морей.

Проведенные в лаборатории эксперименты при высоком давлении и температуре показали, как хлор распределяется между минералами и расплавом в лунном магматическом слое. Анализ образцов с видимой стороны выявил необычно высокое содержание хлора, тогда как образцы с обратной стороны этого обогащения не продемонстрировали.

Ученые связывают это с присутствием паров хлоридов металлов, которые, вероятно, были распространены только над видимой стороной. Такие пары образовались в результате дегазации базальтовых извержений и возможно воздействия ударов, что вызвало химическую перестройку пород в этой половине Луны.

В свою очередь, обратная сторона сохранила более "первозданный" состав, отражающий магматический океан Луны, существовавший сразу после ее образования. Моделирование показало, что некоторые породы, найденные на обратной стороне, происходят из глубоких слоев мантии, сохранивших следы древнего магматического океана.

По мнению авторов, открытие подчеркивает важность изучения обратной стороны Луны для понимания сложной истории формирования и развития нашего спутника.