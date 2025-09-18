Разгадана тайна происхождения черных дыр

Ученый-астрофизик Джонатан Тан из Университета Вирджинии предложил новую теоретическую модель, объясняющую происхождение сверхмассивных черных дыр - объектов, масса которых в миллионы и миллиарды раз превышает массу Солнца и которые находятся в центрах большинства крупных галактик, включая Млечный Путь. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно модели "Pop III.1", все такие черные дыры возникли как остатки первых звезд во Вселенной - так называемых звезд Популяции III.1. Эти звезды, по гипотезе, достигали колоссальных размеров благодаря энергии от аннигиляции темной материи. Теория уже объяснила ряд неожиданных открытий, сделанных телескопом Джеймса Уэбба, включая наличие сверхмассивных черных дыр в далекой и ранней Вселенной.

Тан выдвинул новое предсказание: такие сверхмассивные звезды могли быстро ионизировать водород во Вселенной, испуская яркие вспышки, ознаменовавшие их рождение. Этот дополнительный ранний этап ионизации, предшествующий тому, что вызван обычными галактиками, может помочь разрешить ключевые противоречия современной космологии, включая так называемое "расхождение по постоянной Хаббла" (Hubble tension), гипотезу "динамической темной энергии" и аномалии в оценках массы нейтрино.

Профессор Ричард Эллис из Университетского колледжа Лондона назвал работу элегантной и отметил, что она может объяснить двухэтапный процесс рождения звезд и ионизации в ранней Вселенной. По его словам, первые звезды могли сформироваться в короткой и яркой вспышке, а то, что мы видим с помощью Уэбба, - это уже "вторая волна".