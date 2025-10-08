Раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала

Один из самых загадочных радиосигналов в истории науки - знаменитый "Wow!", зарегистрированный радиотелескопом Big Ear в Огайо в 1977 году, - вновь оказался в центре внимания. Международная команда исследователей впервые провела детальный компьютерный анализ оригинальных данных и обнаружила, что сигнал был значительно мощнее, чем предполагалось ранее. Препринт работы опубликован на портале arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сигнал "Wow!" длительностью 72 секунды был случайно зафиксирован во время наблюдений в рамках программы поиска внеземного разума (SETI). Он представлял собой узкополосный радиовсплеск на частоте около 1420 МГц - именно в диапазоне излучения нейтрального водорода, который считается "космически универсальным каналом связи". Свое название сигнал получил благодаря записи астронома Джерри Эмана, который, увидев необычное превышение фона на распечатке, написал на полях "Wow!". С тех пор он стал символом поиска инопланетных цивилизаций.

С помощью современных технологий исследователи обработали более 75 тысяч страниц архивных наблюдений и скорректировали частоту с 1420,4556 до 1420,726 МГц. Кроме того, новая оценка показала, что его мощность составляла около 250 янских против ранее оцененных 54-212. Это делает "Wow!" одним из самых сильных радиосигналов, когда-либо зафиксированных астрономами.

Ученые исключили возможность техногенного происхождения - поблизости не работали телестанции, не было спутников, а Луна находилась на другой стороне Земли. Наиболее вероятным источником считается облако нейтрального водорода, однако ни одно известное облако ранее не демонстрировало подобной мощности.