В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

Сотни жителей Великобритании собираются в парках, чтобы покричать. Таким необычным способом они пытаются снять хронический стресс, рассказала психотерапевт Анна Ланкастер в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Клуб крикунов основала жительница Лондона Мона Шариф. По ее словам, это вышло случайно: она опубликовала пост в TikTok, где рассказала, как кричала в лесу после ссоры с братом. Многим идея понравилась, они захотели в следующий раз покричать вместе с Шариф. Спустя несколько недель на такую встречу в Лондоне собралось более 600 человек. Кроме того, подобные сообщества стали появляться в других городах страны.

Ланкастер объяснила эффективность этого метода тем, что крик помогает уменьшить стресс за счет активизации блуждающего нерва, который помогает регулировать эмоциональное состояние и высвобождает накопившиеся эмоции. "Однако сам факт, что люди собираются в парке, чтобы покричать, говорит о том, что у людей есть серьезная неудовлетворенная потребность в сообществе и эмоциональной связи", - предположила психотерапевт.