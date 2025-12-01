Еноты вступили в фазу самодомашнивания

Ученые из Университета Арканзаса в Литл-Роке установили, что городские еноты в США имеют значительно более короткие морды по сравнению с сельскими особями. Такие изменения говорят о начале "самоодомашнивания" животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.

Биологи проанализировали тысячи изображений североамериканских енотов (Procyon lotor), сделанных в США с 2000 по 2024 год. С помощью компьютерного анализа они сравнили размер черепа и морды у животных, живущих рядом с человеком, и у тех, кто обитает в более естественной среде.

Ведущий автор работы Раффаэла Леш объясняет, что целью исследования было выяснить, могут ли городские условия запускать процессы самоодомашнивания у животных, которые формально не считаются домашними. По ее словам, вопрос заключался в том, достаточно ли постоянного присутствия людей, чтобы морфология и поведение енотов начали меняться.

Результаты показали: у городских енотов длина морды уменьшилась в среднем на 3,56%. Такой признак соответствует так называемому синдрому одомашнивания - набору изменений, возникающих у животных, адаптирующихся к жизни рядом с человеком. Такие изменения предполагают снижение агрессии, уменьшение зубов, более разнообразную окраску шерсти и сокращение объема мозга.

Исследователи отмечают, что городская среда создает для енотов новые ниши. Крупные хищники практически исчезли, а стабильный источник пищи - человеческие отходы - присутствует повсеместно. Чтобы извлечь выгоду из этих условий, животным необходимо терпеть близость людей и демонстрировать менее агрессивное поведение, что и может способствовать самоодомашниванию.

Похожее явление наблюдается и у других городских видов. Например, у городских лис морды становятся длиннее и тоньше, что облегчает поиск пищи вокруг контейнеров и в узких пространствах.

Авторы считают, что изменения у енотов уже достаточно заметны и могут усиливаться. Если тенденция сохранится, городские популяции со временем могут сформировать отдельную, полудомашнюю форму - условно "мусорную панду".