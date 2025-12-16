Мужчина подал в суд на казино, проснувшись в наручниках с долгом $75 тыс.

Давний клиент казино Aria в Лас-Вегасе подал гражданский иск, заявив, что оказался обвинённым в игровом долге на сумму 75 тысяч долларов после событий, которые он не может вспомнить. Об этом сообщает Dexerto, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Истец - житель Пуэрто-Рико Майкл Томсон - утверждает, что вечером играл в блэкджек в зале с высокими лимитами казино Aria. По его словам, он оформил игровой маркер на $10 тысяч и погасил его в ту же ночь. Около полуночи мужчина покинул зал, имея при себе несколько тысяч долларов в фишках, и направился в свой гостиничный номер на территории казино.

Как утверждается в иске, следующее, что он помнит, - пробуждение утром в комнате охраны казино, где он был прикован наручниками к стене. Сотрудники Aria сообщили ему, что охрана обнаружила его спящим в лаунже Sky Suites, а при попытке разбудить он якобы вел себя агрессивно, после чего был задержан. Томсона удерживали до позднего утра, затем запретили посещать казино. При этом, по его словам, ему не сообщили о каких-либо долгах.

Майкл заявляет, что позже неоднократно пытался выяснить, что происходило в период, который он не помнит. Связавшись с представителями казино, он узнал, что Aria считает его должником по игровому кредиту и указывает на расхождения между суммой полученных маркеров и зафиксированными выигрышами и проигрышами. При этом, по словам истца, казино не предоставило ему подробных объяснений или подтверждающих документов.

Спустя несколько месяцев казино, как утверждается, передало в банк Томсона восемь игровых маркеров на общую сумму $75 тысяч. По версии мужчины, в казино сообщили, что все восемь чеков были оформлены им в период с 3:00 до 9:00 утра - время, которое он полностью не помнит. Он также утверждает, что подписи на документах лишь отдаленно напоминают его собственные. По его словам, Aria отказалась сотрудничать и вместо этого передала материалы дела прокурорам.

Прокуратура округа Кларк предъявила Томсону обвинения в краже. Он был арестован по ордеру и заплатил $15480 долларов за освобождение из-под стражи. Чтобы избежать дальнейшего уголовного преследования, Томсон согласился выплатить компенсацию, после чего обвинения были сняты.

В иске Томсон утверждает, что его могли намеренно накачать наркотиками, и что обученный персонал казино должен был заметить его ненормальное состояние. Вместо оказания помощи, по его версии, казино позволило ему продолжать игру, затем задержало его и попыталось взыскать крупную сумму на основании операций, на которые он якобы не давал осознанного согласия.

Истец просит суд признать игровые чеки на сумму $75 тысяч недействительными, возложить на казино ответственность за халатность, недобросовестные и обманные практики, несправедливое обогащение и злонамеренное преследование, а также привлечь к ответственности компанию MGM Resorts как владельца казино. Он требует компенсацию финансового и морального ущерба, а также возмещение судебных и иных расходов.