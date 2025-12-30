Хаос лета 1952 года: хроника ночи, когда НЛО захватили небо над закрытой зоной США

Даже спустя 70 лет ВВС США не могут объяснить природу объектов, которые в июле 1952 года нарушили воздушное пространство над Белым домом и Пентагоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, инцидент, вошедший в историю как "Вашингтонская карусель", остается одним из самых массовых документально подтвержденных случаев наблюдения НЛО, который официально классифицирован как "неопознанный", пишет CNN.

Что произошло в июле 1952 года

События разворачивались в ночи на 20 и 27 июля 1952 года. Диспетчеры сразу трех объектов - Вашингтонского национального аэропорта, авиабаз Эндрюс и Боллинг - зафиксировали на радарах множественные неизвестные цели.

Объекты демонстрировали технические характеристики, невозможные для авиации того времени: они совершали резкие повороты на 90 градусов, зависали на месте и мгновенно набирали сверхзвуковую скорость.

Контакт с пилотами

На перехват были подняты реактивные истребители F-94. Лейтенант Уильям Л. Паттерсон доложил о визуальном контакте с четырьмя яркими огнями, которые не мигали. При попытке сближения объекты нарушили строй и окружили самолет.

"Они смыкают кольцо вокруг меня", - сообщил пилот диспетчерам. Спустя несколько мгновений объекты на огромной скорости покинули зону видимости.

Показания радаров и пилотов совпадали: это были твердые материальные объекты, а не атмосферные явления.

Официальная версия и противоречия

Чтобы подавить растущую панику среди населения и в прессе, ВВС США провели крупнейшую пресс-конференцию со времен Второй мировой войны. Генерал-майор Джон Сэмфорд заявил, что причиной инцидента стала "температурная инверсия" - погодное явление, при котором слои теплого воздуха искажают радиолокационные сигналы, создавая ложные метки.

Однако операторы радаров категорически отвергли эту версию. Согласно отчетам проекта "Синяя книга" (Project Blue Book), специалисты настаивали, что отлично различают погодные помехи и сигналы от твердых металлических объектов. Метеорологи подтвердили наличие инверсии в те ночи, но отметили, что она была слишком слабой для создания столь четких сигналов.

Итоги расследования

Несмотря на официальное закрытие проекта "Синяя книга" в 1969 году, инциденты июля 1952 года так и не получили объяснения и сохранили статус "неопознанных". ВВС США заявили об отсутствии доказательств внеземного происхождения объектов или наличия технологий, превосходящих научные знания того времени.

Тема остается актуальной и в 2025 году: по данным организации Americans for Safe Aerospace, количество сообщений от пилотов о встречах с неопознанными аномальными явлениями (UAP) достигло рекордных показателей - более 700 случаев за год. Природа этих явлений, как и событий 1952 года, до сих пор не установлена.