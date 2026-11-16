Крокодилы-мумии выдали ученым секреты бальзамирования из Древнего Египта

Рецепты бальзамирования священных крокодилов в Древнем Египте различались от региона к региону. К такому выводу пришли химики Британского музея в Лондоне при участии Университета Куинс в Ирландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Крокодилов в Древнем Египте связывали с богом Себеком и бальзамировали тысячами - как священных животных, живших при храмах, так и в виде подношений, которые паломники оставляли в посвященных божеству усыпальницах. В центре исследования - семь мумий: три свертка с новорожденными детенышами, два подростка из Манфалута в Среднем Египте и два взрослых четырехметровых крокодила из Ком-Омбо к северу от Асуана.

На спине одного из взрослых сохранились больше двух десятков малышей - возможно, бальзамировщики повторили позу, в которой в природе они ездят на матери. Ученые определили состав бальзамирующих веществ и возраст мумий.

Анализ показал, что все семь рептилий обрабатывали смолой хвойных растений семейства сосновых, но состав смесей различался. Взрослых крокодилов из Ком-Омбо бальзамировали смесью пчелиного воска и сосновой смолы или дегтя с небольшой добавкой кедрового дегтя. Подростков из Манфалута обрабатывали преимущественно кедровым дегтем, а в пробах из свертков с детенышами удалось найти лишь следы хвойных продуктов. Битум, который применяли для других мумий в Египте, в этих образцах не обнаружили.

Самое неожиданное - в Ком-Омбо один и тот же рецепт держался несколько столетий подряд. Самая ранняя из изученных священных мумий относится к 792-542 годам до нашей эры, а более поздние подношения из того же храма - к греко-римскому времени. Это указывает на местную школу бальзамировщиков, передававшую знания из поколения в поколение. Хвойные деревья в Верхнем Египте не растут - их ввозили из Средиземноморья.

Животное мумифицирование в Египте стало массовым во второй половине I тысячелетия до нашей эры и следовало тем же принципам, что и бальзамирование людей: удаление внутренних органов, высушивание солями, пропитка смолами и обертывание тканями. Новые данные показывают, что в Древнем Египте существовали локальные школы бальзамировщиков со своими фирменными рецептами, а химический "отпечаток" бальзама в будущем может помочь атрибутировать мумии без известного происхождения.