Ученые нашли способ найти «зеркальную жизнь»

Ученые Стратклайдского и Даремского университетов предложили принцип анализа, который в будущем мог бы отличать обычные клетки от гипотетических "зеркальных". Подход использует особенности испускаемого света. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие биологические молекулы обладают хиральностью: их пространственные варианты соотносятся как левая и правая руки. Жизнь на Земле преимущественно использует определенный набор таких форм. "Зеркальными" называют предполагаемые организмы, построенные на противоположном наборе.

Полноценные организмы такого типа пока не созданы и не обнаружены. Однако исследователи обсуждают, как заранее подготовить способы их распознавания, поскольку привычные биологические взаимодействия могут работать с ними иначе.

Авторы предлагают использовать флуоресцентные зонды, связывающиеся с компонентами клеток. В зависимости от молекулярного окружения их свечение может различаться по круговой поляризации - направлению вращения электрического поля световой волны.

Такие сигналы уже умеют измерять специальными приборами. Сочетание нескольких зондов, по замыслу команды, должно помочь надежнее определять необычный набор молекулярных форм и уменьшать число ложных срабатываний.

Пока это концепция метода, а не готовый проверенный детектор. Следующий шаг - испытать подход на доступных обычных биологических образцах и установить, какие сигналы он действительно способен различать.